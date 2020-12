São Paulo recebe novo lote da Coronavac com mais 2 milhões de doses

O estado de São Paulo recebeu um novo lote da Coronavac na manhã desta sexta-feira (18). Composto por mais de dois milhões de doses, os contêineres com os imunizantes chegaram de avião no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Esta é a terceira leva da vacina contra a covid-19 que o governo paulista recebe, sendo a segunda remessa de material pronto. Governador de São Paulo, João Doria esteve presente no aeroporto para recepcionar as novas doses do imunizante.

“Agora com a chegada desses 2 milhões temos 3 milhões e 120 mil doses já em solo brasileiro sendo processada pelo Instituto Butantan”, afirmou Doria, que estava acompanhado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

De acordo com Dimas Covas, o estado deverá ter cerca de nove milhões de doses prontas para uso até o dia 15 de janeiro, e a ideia é que elas possam ser utilizadas o mais rápido possível.

Ontem (17), o governo paulista anunciou uma mudança na estratégia de registro da vacina. Ao invés de tentar apenas o registro definitivo na Anvisa, a gestão confirmou que também vai solicitar o registro para uso emergencial da Coronavac.