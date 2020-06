Sara Winter aceita pedido e irá se casar usando tornozeleira eletrônica

A militante bolsonarista Sara Winter anunciou, em sua conta no Twitter, na noite deste domingo (28), que vai casar. No post aparece o futuro esposo de Sara, Geovani Furtado Rodrigues, ajoelhado e fazendo o pedido. A bolsonarista que foi presa no último dia 15 de junho por suspeita de participar de ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF) está cumprindo medidas cautelares e tem publicado fotos com a tornozeleira eletrônica que usa desde a última quinta-feira (25).

Sara afirmou que o casamento será realizado no próximo final de semana. "Depois da tormenta, vem a paz. Hoje fui oficialmente pedida em casamento e claro, ao homem da minha vida, disse SIM", escreveu.

A militante alegou ainda que tentaram destruir ela, mas que essa possível tentativa causou o efeito oposto. "Construíram uma pessoa 10 vezes mais forte. Enquanto uns babam de ódio, eu transbordo de amor", concluiu.

A prisão de Sara foi decretada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), no inquérito que apura manifestações de rua antidemocráticas.

A bolsonarista disse que é uma presa política e que não está livre. Em outra postagem realizada na mesma rede social, no último sábado (27), Sara lembrou que está "impedida de sair de casa, de consumir bebidas alcoólicas, de me comunicar com parlamentares, jornalistas, youtubers e outras figuras de direita".