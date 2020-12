Sargento da PM aposentado é morto a tiros em Paripe

O sargento aposentado da Polícia Militar Marildo Pereira dos Santos, 58 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado (12) na Rua Amazonas, no final de linha do bairro de Paripe, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 20h e também deixou um adolescente de 14 anos ferido.

A arma do sargento da reserva, uma pistola calibre 380, foi levada, informou a Polícia Civil em nota. Atingido no tórax e no braço, Marildo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Segundo a PM, os policiais militares da 19ª CIPM foram acionados pelo Cicom, por volta das 20h, após denúncia de disparos de arma de fogo, com vítima, no local do crime. O militar foi encontrado no chão.

A morte do sargento aposentado será investigada pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS), da Polícia Civil. Autoria e motivação estão sendo apuradas.