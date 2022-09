Sargento da reserva da PM é morto a tiros em cidade da Bahia

Um sargento aposentado da Polícia Militar foi morto a tiros no domingo (4), na cidade de Aporá, na Bahia. Silvio Bispo dos Anjos, de 60 anos, estava usando um uniforme de gari de Feira de Santana, cidade onde morava, quando foi achado morto.

O crime aconteceu no distrito de Altamira, por volta das 10h30. Ao lado do corpo de Silvio foi achado um revólver calibre 38. A arma foi apreendida e vai passar por perícia para determinar se foi usada no crime.

O caso é investigado pela delegacia de Aporá, segundo a Polícia Civil. Motivação e autoria do crime ainda não são desconhecidas.