Saudade do ex? Veja para onde foram os jogadores que saíram do Bahia

O Bahia começou a temporada 2021 muito bem, conquistando o título da Copa do Nordeste. Mas o fim do ano foi desastroso para o Esquadrão, rebaixado para a Série B. Com a queda, veio uma reformulação no elenco, e muitos jogadores deixaram o clube.

Entre eles, nomes importantes da equipe, como o atacante Gilberto e o meia-atacante Rodriguinho, que não renovaram seus contratos. O artilheiro foi anunciado pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o ex-camisa 10 tricolor fechou com o Cuiabá.

Quem também deixou o Bahia foi o atacante Rossi, que acertou com o Al Faisaly, da Arábia Saudita. E a defesa sofreu baixas importantes na virada do ano. O zagueiro Germán Conti foi mais um a ficar livre no mercado e rumou para o América-MG. Nas laterais, Nino Paraíba foi para o Ceará e Juninho Capixaba, para o Fortaleza.

Ficou curioso para saber os destinos de todos os jogadores que deixaram o Bahia recentemente? Veja a lista:

Goleiro

Douglas - contrato rescindido; foi para o Avaí

Zagueiros

Germán Conti - América-MG

Lucas Fonseca - sem clube

Ligger - contrato rescindido; foi para o São Bernardo

Guilherme - contrato rescindido após fim do time de transição; foi para o Gil Vicente, de Portugal

Felipe Torres - contrato rescindido após fim do time de transição; foi para o Monte Azul-SP

Everson - Goiás

Laterais

Nino Paraíba - Ceará

Juninho Capixaba - Fortaleza

Renan Guedes - Sheriff, da Moldávia

Mayk - emprestado ao Retrô-PE

Volantes

Matheus Galdezani - Inter de Limeira

Edson - Rukh Lviv, da Ucrânia

Luizão - contrato de empréstimo rescindido; foi para o Radomiak Radom, da Polônia

Raniele - Avaí

Pablo - retornou ao Vila Nova

Jonas - sem clube

Caio Mello - Joinville

Meias

Rodriguinho - Cuiabá

Índio Ramírez - América-MG

Jeferson Douglas - contrato rescindido após fim do time de transição; foi para o Al Wasl, dos Emirados Árabes

Atacantes

Gilberto - Al Wasl, dos Emirados Árabes

Rossi - Al Faisaly, da Arábia Saudita

Maycon Douglas - CRB

Thonny Anderson - Coritiba

Clayson - contrato rescindido; foi para o Al Faisaly, da Arábia Saudita.

Riquelme - fim de contrato antecipado; foi para o Goiatuba-GO

Isnaldo - Atlético Tucumán, da Argentina

Thayllon - contrato rescindido após fim do time de transição; devolvido ao São José-RS

Gustavo - emprestado ao Caxias-RS

Raí Soares - retornou ao Fluminense-PI

Afastado

Lucas Araújo (volante) - após discussão com torcida e fim do time de transição; tem contrato até dezembro de 2023.