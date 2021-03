SBT vence disputa e transmitirá Liga dos Campeões na TV aberta

O SBT venceu a concorrência e será o responsável pela transmissão da Liga dos Campeões na TV aberta, com uma partida por rodada da competição. Pela TV fechada, a TNT Sports seguirá exibindo todas as partidas da Champions League por um período de mais três anos. As informações são do Uol.

Segundo o site, a Warnermedia, detentora da TNT Sports, colocou como prioridade manter os direitos de transmissão. O novo acordo começa a partir da próxima edição, de 2021/22, e se estende até 2023/24.

O processo seletivo da Uefa pelo torneio teve início no fim de 2020. A Globo tentou obter os direitos, mas não teve sucesso. Ainda não se sabe ao certo se mais alguma outra empresa fez concorrência.

Ainda de acordo com o Uol, a Uefa ficou satisfeita com os altos índices de audiências e com o trabalho digital feito feito pela TNT Sports para divulgação da Liga dos Campeões. A Warnermedia também apresentou melhor proposta financeira. Todos esses fatores pesaram a favor, superando a Globo.

Desta vez, o Facebook, que dividiu os direitos com a Warnermedia nos últimos três anos, não fez parte da proposta. Assim, deixará de transmitir os jogos.

A Warnermedia vem investindo no futebol no Brasil e, recentemente, comprou o Esporte Interativo, que já tinha transmitido a Champions League. Em seguida, rebatizou de TNT Sports. Com a nova marca, há canais na TV fechada e em pacotes por streaming, como o Estádio TNT Sports. Essa plataforma, aliás, exibirá parte dos jogos da Liga dos Campeões.