Scarlett Johansson está grávida do primeiro filho com Colin Jost

Scarlett Johansson está grávida. A informação foi confirmada por Colin Jost, de Saturday Night Live, que é marido da atriz. Eles se casaram em outubro do ano passado, após três anos de namoro. A notícia da gravidez foi revelada em julho pelo site Page Six. "Vamos ter um bebê, é emocionante", disse Colin enquanto se apresentava em um show de stand-up no Ridgefield Playhouse, em Connecticut, nos Estados Unidos, segundo um dos espectadores.

Outras fontes ouvidas pela publicação também confirmaram. "Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela tem se mantido discreta", garantiu um dos entrevistados. Scarlett não participou de diversos eventos em julho, inclusive com exibições do filme Viúva Negra em Nova York, Los Angeles e Londres.

A atriz é mãe de Rose, de 6 anos de idade, fruto do casamento com o francês Romain Dauriac. Scarlett Johansson não possui redes sociais e Colin Jost apenas utiliza o Instagram para divulgar o trabalho dele como comediante.