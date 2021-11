Se não confirmar até segunda, será cancelamento do Carnaval, diz Tinoco

O vereador Claudio Tinoco, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador (CMS), criticou o governador Rui Costa nesta quarta-feira (10), que disse hoje que não vai aceitar "ultimatos" de empresários do setor nem de ninguém sobre a realização do Carnaval do ano que vem. A comissão aprovou um relatório que dá prazo de 5 dias para que seja decidido se Salvador vai ter a folia ano que vem.

"Ele precisa tomar uma decisão e cabe a ele tomar ou não. Se não tomar até segunda, para mim, é o cancelamento tácito do Carnaval de 2022".

Tácito é algo que não foi formalmente expresso. Ou seja, para Tinoco, na prática isso quer dizer que o Carnaval estará cancelado, mesmo que não oficialmente.

"O governador revela sua essência autoritária, nervosa, ele que é ex-vereador de Salvador, tratar a Câmara Municipal como ninguém", criticou Tinoco, ao tomar conhecimento da fala de Rui. "Claro que queremos que o governador responda de forma objetiva e não estar protelando uma decisão de um calendário que é fixo. Carnaval não é um evento que pode ou não acontecer. Há 300 anos ele está no calendário da cidade, e do estado", destacou Tinoco.

Ele cobrou mais objetividade de Rui no assunto, afirmando que o governador deve explicar que parâmetros considera aceitáveis para que a festa aconteça.

"O governador tem falado em relação à questão da condição sanitária, indicadores da pandemia, mas não diz que indicador", afirma.

O vereador aponta a queda no número de mortos e infectados na capital baiana. "Enquanto nós fomos ao site oficial da SMS, como Câmara, como fiscalizadores, e identificamos que houve queda de 75% nos óbitos entre setembro e outubro, quando morreram 160 pessoas em Salvador em setembro e 40 pessoas em outubro, reduzindo, repito, 75% de óbitos. Quando fomos ao site oficial e identificamos que no último final de semana 117 pessoas que estavam internadas em leitos de UTI ou clínicos, apenas 22 estavam com diagnóstico confirmado de covid", acrescentou Tinoco.

Tinoco ainda destacou também o avanço da vacinação. "Temos uma cidade com 80% da população com imunização em segunda dose, mais de 200 mil com terceira dose. Estamos sim nos lastreando do ponto de vista técnico. O que a gente quer é uma resposta objetiva. Claro que quando ele agride a Câmara ele tá agredindo uma instituição que é muito importante", disse.

Segundo o prefeito Bruno Reis, 80% do público alvo de Salvador já recebeu as duas doses. A primeira dose já chegou a 99% do público.