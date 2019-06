'Se pudesse nascer de novo, nasceria no Nordeste', diz Wesley Safadão

O cantor cearense Wesley Safadão aproveitou um show em Ibicuí, no Centro-Sul do estado, para se declarar para o povo nordestino. “Se Deus me desse a oportunidade de nascer de novo, eu nasceria no Nordeste, porque sou apaixonado por esse povo. Tem uma energia, um astral, é um povo do bem”, disse o artista, que abriu o primeiro dia da festa Brega Light, no domingo (23).

Safadão destacou a importância do São João para a região.

“Pra gente que é do Nordeste, o São João é uma das datas mais especiais. Fortalece a nossa cultura e eu fico muito feliz por toda essa tradição, por todos os eventos que foram criados”, completou Safadão, que já se apresentou em pelo menos cinco edições do Brega Light.

Além de Safadão, Dorgival Dantas, La Fúria, Diego & Vitor Hugo, Parangolé e Dennis também cantaram no evento, que reunião 12 mil pessoas.

Nesta segunda-feira (24), o evento continua partir das 12h. O público vai contar com shows de de Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Jonas Esticado, Léo Santana, Lambasaia, Tayrone e Donas do Bar.