Sebrae elege os oito prefeitos mais empreendedores da Bahia

Realizada na noite desta quarta-feira (28), no Hotel Fiesta Convention Center, no Itaigara, a 10ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae Bahia, elegeu oito prefeitos com as melhores iniciativas de promoção do empreendedorismo em seus respectivos municípios.

A etapa estadual avaliou projetos de 38 municípios que concorreram em oito categorias, como Inovação, Sustentabilidade e Cooperação Intermunicipal. Destes, 26 foram à final - incluindo Salvador, que concorreu nas categorias Desburocratização e Implementação da Rede Simples, além de Politicas Públicas. A capital, no entanto, não venceu esta etapa regional.

Vencedor na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios, o prefeito do município de Castro Alves, no Recôncavo, Thiancle da Silva Araújo comentou as ações que colocaram a cidade entre as iniciativas premiadas.

"Nós encontramos uma Castro Alves muito dependente da prefeitura e, por meio de ações como a Sala do Empreendedor, onde nós capacitamos pessoas para que elas, inclusive, participem de licitações do município, realizamos uma mudança cultural nesse sentido. Já estávamos muito confiantes no prêmio e, agora, é rumo à etapa nacional", disse Tiancle ao CORREIO.

Também foram premiados os gestores de Irecê [Empreendedorismo na Escola], Souto Soares [Cooperação Intermunicipal], Madre de Deus [Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI e Inovação e Sustentabilidade], Guanambi [Desburocratização e Formalização] e Brotas de Macaúbas [Pequenos Negócios no Campo].



Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o fato da "maioria dos empreendimentos baianos pertencerem à categoria de micro e pequenas empresas", é mais um indício de que iniciativas de projetos neste sentido devem ser reconhecidos.

"Podemos dizer que, no Brasil, 95% das empresas são desse porte [micro e pequenas]. Na maioria dos municípios baianos 100% das empresas são de pequeno porte. Então é importante que os municípios possam atender a essas demandas e, ainda, realizar ações de políticas públicas que criem um ambiente propício", destacou Jorge.

Segundo ele, o prêmio - desdobramento do projeto Cidade Empreendedora -, é o reconhecimento aos gestores que, dentro de seus municípios, realizaram ações que incluem a indústria, o comércio e o agronegócio.

"As ações podem vir de diversas formas, formas simples, como o município consumir produção, seja qual for, do próprio município", considerou o superintendente, que entregou o prêmio da categoria Empreendedorismo ao prefeito Elmo Vaz, de Irecê.

"Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e dedico o prêmio aos finalistas. Nós conseguimos melhorar um bairro historicamente marginalizado na cidade, implantando o Jovem Empreendedor 1º Passo e, hoje, 400 crianças são atendidas. Foi um grande começo para nós, nos sentimos ainda mais motivados a partir de agora", afirmou Elmo, ao receber o troféu.

Além de ter participação garantida na etapa nacional do prêmio, os municípios dos projetos vencedores têm a possibilidade de implantar o Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, que amplia projetos de empreendedorismo já existentes, ainda conforme o superintendente, Jorge Khoury.