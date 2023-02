Secretária sugere ‘professor voluntário’ como ‘retribuição’ por escola de tempo integral

Uma sugestão da secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro, para que o município de Presidente Dutra inaugure uma ação de professor voluntário não pegou muito bem. A proposição da gestora ocorreu esta semana, durante a inauguração do novo Colégio Estadual de Tempo Integral Leila Janaína Brito Gonçalves, naquela cidade. Nas redes sociais, a reação foi imediata.

De acordo com a secretária, esta seria uma forma de retribuição ao investimento feito pelo governo estadual na construção da unidade de ensino.

“Vou aproveitar as palavras do prefeito. Não dá para voltar para a sala de aula como estudante, mas dá para voltar para a sala de aula como professor voluntário. Quem tem a experiência de vida, de formação que o senhor tem, e que tantos têm aqui nesse palco, que tantos têm aqui nessa plateia, está presente na escola é a forma de trazer respeito pela educação, contribuição pela educação”, disse a secretária antes de lançar o “desafio”.

“A cidade de Presidente Dutra, em retribuição ao presente que recebe e como respeito à educação, vamos fazer aqui um programa de professor voluntário para enriquecer a formação dos nossos jovens que estão nessa escola”, continuou. A secretária prometeu retornar ao município após dois meses para conferir o resultado da proposta. Durante a fala, a secretária chega a pedir que a diretora do colégio se levante para ser vista pela plateia.

“Professor Voluntário???? Enquanto os professores aguardam o pagamento do piso do magistério e a GEAP, que representam a valorização dos docentes, profissionais que são, ouvimos uma chamada para professores voluntários. Professor é profissão e implica em remuneração!”, rebateu uma seguidora (@deboralg.03). O trecho da fala foi postado no perfil da secretária no Instagram.

Já o perfil, @ferreirasandressa ironizou: “Vamos lançar uma campanha de cargos públicos voluntários tbm, como os de secretários/as e prefeitos/as”.

“Professor voluntário nada mais é que o mecanismo de precarização ainda maior do trabalho docente. É necessário investir seriamente na valorização docente ( salarial, estrutural etc). O professor precisa de condições de trabalho. Vamos pagar a GEAP, vamos valorizar a carreira, vamos fazer os bons estudantes desejarem a docência como profissão. Vamos, diminuir essa jornada de trabalho desgastante que dificulta a realização de bons trabalhos e projetos na escola”, alertou @ carolveras88 na mesma postagem.

Projeto não existe na SEC, diz Adélia

Ao CORREIO, Adélia minimizou a repercussão negativa sobre a fala. Ela explicou que seu convite teve como objetivo "estimular não só o prefeito, mas toda a sociedade a participar ativamente da vida escolar" dos jovens, pois, "quando todo mundo participa, a educação se fortalece".

"Não existe na Secretaria da Educação projeto de professor voluntário, pois nós já temos um quadro de servidores qualificados e valorizados pelo Governo do Estado para atuar na formação dos nossos jovens. O desafio lançado ao prefeito é que ele colabore como voluntário nos sábados e domingos. Ele não irá substituir os professores do novo colégio estadual de Presidente Dutra, mas atuará de forma voluntária desenvolvendo uma atividade que contribua com o processo de formação dos estudantes", disse por meio de nota, nesta quinta-feira (9).