Segunda edição do Challenge Salvador terá duas novas provas

A capital baiana vai sediar a segunda edição do Challenge Salvador nos dias 26 e 27 de outubro, em Itapuã e Piatã. São cinco competições, duas a mais que no ano passado. A Triathlon Half Distance é a principal e tem percurso de 1,9km de natação, 90km de pedal e 21km de corrida. A prova acontece no segundo dia do evento e e é classificatória para o mundial do Challenge, que acontecerá em 2020, em Samorín, na Eslováquia. Os seis primeiros colocados de cada categoria (masculina e feminina) garantem vaga, assim como os cinco primeiros classificados da elite.

"A gente vai se tornando um dos principais destinos do Brasil de eventos esportivos. É fundamental a gente diversificar o calendário de eventos da nossa cidade. Não podemos ser apenas música e festa. Nós temos que agregar outras coisas no campo da cultura, da arte e também do esporte. Nesse período de setembro e outubro nós vamos sediar dois grandes eventos. Em setembro, a Maratona Salvador, e no final de outubro, o Challenge Salvador, que é uma das principais provas internacionais de triathlon", afirmou o prefeito de Salvador, ACM Neto, durante o lançamento do evento, realizado nessa segunda-feira (22), no Palácio Thomé de Souza.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Federação Baiana de Triathlon (FebaTri). "O triathlon hoje é a modalidade olímpica que mais cresce no mundo e está crescendo muito em Salvador, porque engloba todas as idades. A Bahia está em terceiro lugar no Brasil em desenvolvimento do triathlon e a gente quer o primeiro lugar", vibrou o presidente da FebaTri, Cléber Castro.

O triatleta baiano Marcelo Collet não participou da primeira no ano passado, porque estava lesionado, mas está confirmado na edição desse ano. "Esse ano vou participar com certeza. Uma prova grande e desse nível aqui na Bahia a gente tem que fazer. Tô super feliz por ter esse luxo de poder competir nesse nível aqui dentro de Salvador", festejou Marcelo, que vai competir na categoria para paratletas.

Quem pretende competir muito mais para se divertir e testar os próprios limites, tem outras quatro opções de provas. O Triathlon Sprint é composto por 750m de natação, 20 km de ciclismo e 5km de corrida. No Challenge For All o participante fará apenas prova de corrida de rua e pode escolher entre duas modalidades: 5km e 10km.

A edição desse ano tem duas novas provas, a Aquathlon e a Swim Challenge. A Aquathlon é composta por 2,5km de corrida, 1km de natação e mais outros 2,5km de corrida. Já a Swim Challenge é uma prova de maratona aquática. Serão 2km de natação com largada no Farol de Itapuã e chegada na praia de Piatã. "Em homenagem a própria Salvador, que é um celeiro de nadadores como Ana Marcela Cunha, Allan do Carmo e Edvaldo Valério, não poderiamos deixar de ter uma prova de maratona aquática", disse o presidente da FebaTri, Cléber Castro.

O evento contará ainda com uma atividade lúdica para jovens atletas, o Challenge Júnior, para participantes com até 13 anos, que terá distâncias variáveis conforme a idade da criança.

A previsão do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, é de que a edição desse ano tenha o dobro de participantes da primeira. Em 2018, cerca de 500 atletas disputaram o Challenge Salvador. "Essa é uma das competições de triathlon mais importantes do mundo, é uma grife internacional, está presente em 25 países e a gente deve superar a marca de mil competidores, acredito que em torno de 25% desses competidores são de fora de Salvador, o que é muito importante", afirmou.

"Hoje a gente presencia um fenômeno mundial em que cada vez mais pessoas se deslocam de suas cidades para participar de competições de rua e Salvador é uma cidade que está se especializando nisso a cada ano. Salvador está investindo nessa vertente, acreditando que está gerando desenvolvimento econômico, emprego, renda e estimulando um esporte muito saudável para a qualidade de vida da cidade", completou Edington. As incrições para a segunda edição do Challenge Salvador estarão abertas em breve e serão feitas através do site da FebaTri (www.febatri.com.br).