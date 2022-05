Segundou: Joca Guanaes recebeu a especialista em marketing digital Marcelle Oliveira

A convidada de Joca Guanaes no Segundou dessa semana tem apenas 28 anos mas já é expert em uma área que vem crescendo muito no mundo: o marketing digital. Marcelle Oliveira descobriu cedo sua paixão por administração e tudo que envolve a parte estratégica de um negócio. Atualmente, gerencia uma empresa de estratégia digital focada em tráfego pago. A jovem iniciou na área ajudando amigos com seus negócios e depois viu a alta demanda e a falta de profissionais com um atendimento humanizado e que vivenciasse de perto a vida do empreendedor. Assim, despretensiosamente, o que era hobby virou profissão.

Experiências anteriores nas áreas de investimento e marketing, atreladas a seu perfil mais administrativo – ela adora uma rotina e uma “to do list” – contribuíram para Marcelle seguir confiante na área que escolheu. O fato de ter estudado no Canadá, Inglaterra e Espanha também a ajudou a ter uma visão globalizada do negócio. Atualmente, ela atende marcas de todo Brasil, desde Acre até São Paulo.

No portifólio da jovem empresária se destacam passagem em empresas como a ASOEC – Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, onde foi diretora de Marketing; L’Oreal e Dufry Group, nas quais participou dos times de estratégia digital, vivenciando diversas etapas do negócio. Ela é formada em Economia pela IBMEC, no Rio de Janeiro, e tem Master em Marketing e Vendas pela EAE Business School, em Barcelona.

Confira a seguir a entrevista: