Curso pós-técnico é opção de especialização profissional rápida

Com conclusão em até 10 meses, SENAI oferece sete opções de qualificação. Inscrições estão abertas até 20 de maio



Victor Lahiri

Publicado em 22 de abril de 2024 às 10:38

Daniel Carvalho diz que pós-técnico ampliou a visão para o negócio na empresa onde trabalha. Crédito: SENAI/Divulgação

À medida que a tecnologia avança e as relações de trabalho se transformam, a demanda pela atualização dos profissionais que atuam no mercado cresce cada vez mais. A aquisição de novas competências e habilidades é capaz de garantir melhores oportunidades para quem busca crescer na carreira. Foi pensando nisso que o técnico em mecatrônica Daniel Carvalho, optou por ingressar no curso pós-técnico em Sistemas Fotovoltaicos, como forma de abrir as portas para um setor em crescimento, e antes mesmo de concluir a qualificação, já garantiu um emprego em uma empresa do ramo.

"Eu já tinha sido aluno do CIMATEC e sabia da qualidade do SENAI. Como o mercado de energia fotovoltaica já era uma área de interesse, resolvi ingressar no pós-técnico, já de olho em oportunidades no setor”, explica. “Fiquei impressionado com o curso. É completo e possui toda uma estrutura que nos prepara para atuar nas mais diversas circunstâncias. Apesar de atuar em pós-venda, hoje entendo todas as etapas do processo e isso fortalece o meu trabalho” " Daniel Carvalho Aluno do curso pós-técnico em Sistemas Fotovoltaicos

Assim como Daniel, Sidney de Oliveira Xavier também optou pelo pós-técnico para impulsionar a carreira profissional. A qualificação escolhida foi Planejamento de Manutenção Industrial.

" Descobri o curso através do LinkedIn. Ao ver diversas publicações de alunos que estavam cursando, despertou meu interesse”, relembra. “A experiência foi muito positiva, a especialização desenvolve uma perspectiva mais analítica dos processos de manutenção. Tudo que envolve a parte sistêmica, que é tão importante quanto a execução das atividades em si " Sidney Xavier Ex-aluno do curso pós-técnico em Planejamento de Manutenção Industrial

Sidney Xavier teve um incremento de renda de 40% na empresa onde trabalha após concluir o pós-técnico Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com Sidney, a experiência ajudou a modificar sua visão sobre a profissão, tornando-o um profissional mais completo. "O curso impulsionou esse momento da minha carreira, me tirou da visão operacional e desapertou a visão mais estratégica dos processos de manutenção como um todo”, relata. “Hoje, faço parte de uma equipe de Engenharia de Manutenção e Confiabilidade de um grande player no segmento de fertilizantes, um dos que mais cresce no Brasil”, comenta. Além de novos desafios e evolução na carreira profissional, Sidney conta que o pós-técnico proporcionou a ele um incremento de salário entre 30 e 40% da sua renda.

Atualização

Formatado com o foco em atualizar profissionais que atuam em áreas que passam por constantes mudanças, os cursos pós-técnicos oferecem oportunidades em campos como sustentabilidade, energias renováveis, inteligência artificial e segurança digital.

"Bem como a pós-graduação, o pós-técnico tem a missão de adequar os profissionais ao que o mercado pede. Lançamos essa modalidade em 2020 e desde então temos recebido feedbacks muito positivos dos alunos, pois muitos conseguem alcançar o sonhado emprego, uma promoção ou mesmo iniciam um negócio" Tatiana Ferraz Gerente executiva da Escola Técnica SENAI CIMATEC

Segundo Tatiana, Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social e Técnica em Planejamento de Manutenção Industrial estão entre os cursos mais procurados. A duração das especializações é de 10 meses e são ofertadas sete opções de cursos. As inscrições estão abertas até o dia 20 de maio e podem ser feitas através do site www.postecnicosenaiba.com.br, ou nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CAC) das Unidades do SENAI BAHIA. O pré-requisito para se candidatar é ter concluído curso técnico ou graduação (bacharelado ou tecnológico) em áreas afins. As aulas estão previstas para começar no mês de maio e em julho, a depender do curso.