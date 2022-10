Seguro de transporte de cargas é destaque na Bahia

Na busca por proteção, a Bahia registrou um dos maiores crescimentos entre janeiro e agosto deste ano na modalidade de seguro para cargas transportadas. Os prêmios arrecadados chegaram a R$ 57 milhões, com expansão de 31%, frente ao mesmo período de 2021, segundo levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

O estado da Bahia representa atualmente 30% das vendas deste tipo de seguro no Nordeste.

E a tendência é que o ritmo se mantenha. “Esse resultado tem relação direta com a retomada da cadeia produtiva no país, em especial do agronegócio e da indústria alimentícia, e até o final do ano teremos o reforço das entregas de Natal e Ano Novo, cuja demanda deve superar 2021”, explica Alexandre Rodrigues, membro da Comissão de Transportes da FenSeg.