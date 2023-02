Seis projetos baianos são premiados pelo Natura Musical

Seis projetos baianos foram contemplados pelo edital Natura Musical de 2023: DecoloniSate (Salvador); Festival da Diversidade: Paulilo Paredão (Salvador); Festival Frequências Preciosas (Salvador); Gabi Guedes (Salvador); Melly (Salvador) e Sued Nunes (Cachoeira).

No total, o programa vai distribuir R$ 6 milhões em fomento para os projetos selecionados, sendo R$ 2 milhões para projetos em âmbito nacional e de conexões com outros países, R$ 1 milhão para Minas Gerais (via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais - LEIC), R$ 1 milhão para Bahia (via Lei FazCultura), R$ 1 milhão para o Pará (via Lei Semear) e R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul (via Lei Pró-Cultura). Novamente, a Natura Musical renovou seu compromisso com a região Amazônica, com investimentos de 20% da verba do Edital Nacional voltados para iniciativas na região, além do R$ 1 milhão destinado ao Pará com a Lei Semear.

Veja abaixo detalhes dos baianos selecionados:

DecoloniSate - Salvador, BA

Lançamento do primeiro álbum da Orquestra feminina “DecoloniSate” como resultado de mais de dez anos de criação musical e formação de percussionistas nas aulas do mestre

José Izquierdo, nas escolas de percussão baiana Olodum, Pracatum e Decolonisate. O trabalho da Orquestra tem como fundamento os saberes musicais afro baianos e a sua relação com os movimentos feministas de diferentes lugares da América do sul que se inspiram na sua riqueza cultural e em seu poder de transformação social.

Festival da Diversidade: Paulilo Paredão - Salvador, BA

No período da primavera, Salvador e sua região metropolitana ganham mais uma edição do Festival da Diversidade: Paulilo Paredão, focando no acesso à cultura e dando visibilidade para artistas LGBTQIA+, pretos e periféricos.

Festival Frequências Preciosas - Salvador, BA

1ª edição do Festival Frequências Preciosas com line up 100% composto por cantoras e bandas de mulheres negras e indígenas da Bahia. Uma realização das Frequências Preciosas, plataforma de fomento da arte de cantoras negras e indígenas, que visa fortalecer a cena musical idealizada pela cantautora e atriz Viviane Pitaya. A curadoria irá priorizar em sua curadoria artistas das regiões Nordeste e Norte do Brasil.

Gabi Guedes - Salvador, BA

Lançamento de Matriarcas, primeiro álbum do grupo Pradarrum, capitaneado pelo mestre e músico Gabi Guedes, referência na música percussiva baiana. Nascido no Alto do Gantois, cresceu ao lado da Iyalorixá Mãe Menininha e desde muito cedo se viu envolvido pelo toque e os sons dos tambores. O Pradarrum visa manter viva a memória das grandes Iyalorixás e Alabês, que deixaram seu legado de luta e resistência na manutenção das suas comunidades, das suas histórias e sua espiritualidade. As composições são cantos de terreiro adaptadas por Gabi e Felipe Guedes.

Melly - Salvador, BA

Dona de uma voz potente e marcante, a cantora Melly lançará seu primeiro disco após sucesso de seu EP "Azul" (2021). Além das influências do R&B, jazz, blues e soul, o seu trabalho bebe na fonte das células musicais do samba-reggae, trap, pagodão, do toque Ijexá e percussivo, característicos da Bahia.



Sued Nunes - Cachoeira, BA

Natural do Recôncavo Baiano, Sued Nunes lança em 2023 seu segundo disco, que transitará musicalmente entre muitos ritmos como R&B, afropop, misturado a beats e elementos sintéticos, aliando o ancestral e o afrofuturismo.