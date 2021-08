Seis universidades públicas baianas firmam acordo que permite mobilidade acadêmica

Seis universidades públicas baianas – quatro federais e duas estaduais – firmaram um Termo de Cooperação que permitirá a mobilidade acadêmica de estudantes de graduação e pós-graduação. São elas a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

O acordo de cooperação técnica tem por finalidade proporcionar aos estudantes a continuidade dos estudos em instituição de ensino diferente daquela em que estão regularmente matriculados e, também, instituir uma rede que viabilize a mobilidade estudantil em componentes curriculares e atividades não presenciais.

Os alunos farão os componentes nas outras universidades ao mesmo tempo em que manterão o vínculo com a Ufba, e estudando na Ufba também. O termo considera a suspensão ou mudança dos calendários acadêmicos na modalidade presencial em todas as universidades públicas e institutos federais na Bahia e ressalta ainda a determinação de medidas necessárias para enfrentamento de emergência em saúde pública provocada pela pandemia de covid-19.

Nesse contexto, a Uefs já divulgou uma convocatória para os estudantes de outras instituições se inscreverem em componentes naquela universidade, que depois poderão ser aproveitados para a integralização curricular dos cursos dos alunos na Ufba, desde que com aprovação do colegiado do curso do aluno na Ufba.