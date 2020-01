Seleção brasileira de basquete é convocada para o Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de basquete está definida para o Pré-Olímpico Mundial, disputado em Bourges, na França, no último estágio por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. Neste domingo (26), o técnico José Neto confirmou as atletas que viajam para a Europa nesta segunda-feira (27).



O Brasil fará treinamentos na Sérvia e no dia 3 de fevereiro encara as sérvias em amistoso. A estreia no Pré-Olímpico está marcada para o dia 6 de fevereiro, contra Porto Rico, às 14 horas.



Depois, pega a França, no dia 8, às 16h30, e fecha o torneio contra a Austrália, no dia 9, às 10h. A disputa em Bourges dará três vagas nos Jogos Olímpicos do meio deste ano.



Damiris, Érika e Clarissa se juntam ao grupo na Europa, somando 13 atletas na relação de José Neto. Com relação à lista do Pré-Olímpico das Américas, em novembro, as novidades ficam por conta do retorno da armadora Alana e da chegada da pivô Carolina



A seleção feminina vem numa crescente. O Brasil conquistou os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, quebrando um jejum que vinha desde 1991. Depois, foi bronze na AmeriCup, fazendo ótimos jogos contra Canadá e Estados Unidos. Por último, venceu Argentina e Colômbia no Pré-Olímpico das Américas para se classificar para o Pré-Olímpico Mundial de Bourges.



Confira a convocação da seleção brasileira feminina de basquete:



Armadoras: Débora Costa (SESI Araraquara), Lays da Silva (Vera Cruz Campinas), Alana Gonçalo (Santo André);



Alas/Armadoras: Tainá Paixão (Sampaio Basquete), Isabela Ramona (Sampaio Basquete), Patrícia Teixeira (Vera Cruz Campinas);



Alas: Tatiane Pacheco (Sampaio Basquete), Raphaella Monteiro (Sampaio Basquete);



Alas/pivôs: Damiris Dantas (Busan BNK Sum-KOR), Mariana Dias (Vera Cruz Campinas), Clarissa Santos (Asvel Lyon-FRA);



Pivôs: Erika Souza (IDK GIPUZKOA UPV-ESP), Maria Carolina Oliveira (Pró-Esporte Sorocaba).