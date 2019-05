Seleção brasileira é convocada para a Copa América; veja a lista

A seleção brasileira masculina de futebol está convocada para a Copa América 2019. A lista foi divulgada no final da manhã dessa sexta-feira (17) em cerimônia realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro. "Foi a lista mais dificil que eu tive até hoje para fechar. Não dormi", revelou o técnico Tite. O lateral-esquerdo Marcelo ficou fora. Já o zagueiro Thiago Silva foi chamado mesmo lesionado.

Submetido a uma artroscopia no joelho direito há 12 dias, a recuperação do defensor será acompanhada pela comissão técnica até a data limite para fazer mudanças na lista do torneio. "Temos acompanhado. Prognóstico é que chegue com condições de treinar com o grupo. Muito favorável, já está correndo em campo, trabalho de mudanças de direção. Se apresenta no dia 28 de maio com condições", afirmou o preparador físico da Seleção, Fábio Mahseredjian.

Durante a entrevista coletiva, Tite não confirmou se Neymar seguirá como capitão da seleção brasileira. "Entendo a pergunta. Mas vou falar com Neymar antes. Não por telefone, conversar pessoalmente. Não vou falar disso por enquanto, porque vou falar com o Neymar antes de falar com vocês", disse o treinador. "Neymar errou. Mas antes de falar qualquer coisa, conversarei com ele, assim como conversei com Douglas Costa".

O Brasil está no Grupo A e fará o jogo de abertura da competição contra a Bolívia, dia 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo. Na sequência, enfrenta a Venezuela, no dia 18, na Fonte Nova, em Salvador. O terceiro jogo da seleção brasileira é contra o Peru, dia 22, no Itaquerão, em São Paulo.

A fase classificatória da Copa América conta com três grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final.

Antes de disputar a Copa América, a seleção brasileira entrará em campo para jogar dois amistosos. No dia 5 de junho enfrenta o Catar, em Brasília. O último teste será no dia 9, contra Honduras, em Porto Alegre. As partidas terão participação do VAR.

Os jogadores começarão a se apresentar na próxima quarta-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis.

Confira a lista com os 23 convocados para a Copa América:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Cássio (Corinthians)

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Alexsandro (Juventus)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Zagueiros:

Éder Militão (Porto)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Volantes:

Allan (Napoli)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Meias:

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes:

David Neres (Ajax)

Everton (Grêmio)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)