Selena Gomez estreia nova produção de Woody Allen

Depois de vagar no limbo da incerteza por uma ano, após ter seu lançamento cancelado pela Amazon, chega finalmente aos cinemas Um Dia de Chuva em Nova York, novo trabalho de Woody Allen, 82. Na época, a iniciativa se deu por causa do movimento #metoo e das incertezas que ainda pairam sobre Allen, acusado de ter abusado da filha adotiva Dylan Farrow, em 1992.

Sem a chancela da empresa de tecnologia, com quem travou uma disputa judicial de mais de US$ 68 milhões, o diretor tratou de fazer um acordo com distribuidoras para garantir a exibição na Europa e no Brasil do filme que conta a história do casal Ashleigh (Elle Fanning) e Gatsby Welles (Timothée Chalamet). Os dois planejam passar um fim de semana em Nova York durante uma folga dos estudos, mas durante a viagem, ela consegue a difícil missão de entrevistar o diretor cult do momento, enquanto ele perambula pela cidade à espera da amada.

Como não faz desde 2009, com Tudo Pode dar Certo, Woody Allen se entrega a Nova York, sua cidade mãe e personagem de grande parte de sua filmografia. Através da metrópole e seus reencontros com pessoas que não via há tempos, o personagem de Chalamet percebe as sutilezas das relações humanas e, claro, do amor. É que Selena Gomez surge na pele de uma antiga colega de escola para mexer com o coração do rapaz.

Elle Fanning vive uma estudante em Um Dia de Chuva em Nova York (Foto: Divulgação)

Ao retratar uma protagonista bobinha, que cai na lábia de homens mais velhos (no caso, a personagem de Fanning), o diretor e roteirista levantou mais poeira na discussão do machismo. Na França, por exemplo, a crítica avançou. Mas Allen, que se diz 100% a favor do #metoo, garante que não se sente atingido: “Tento não ler o que sai por aí. É por isso que consigo fazer um filme todo ano. Acabo um e já penso no outro, sem gastar tempo pensando na repercussão do que acabei de fazer.”

E assim é: para 2020 ele já tem engatado Rifkin's Festival, rodado em San Sebastián, na Espanha, e com elenco quase todo europeu, incluindo Louis Garrel e Christoph Waltz. Mas se na Europa o diretor ainda é querido entre os atores, em seu país ele está longe de ser uma unanimidade. O próprio Chalamet, protagonista deste Um Dia de Chuva em Nova York, já disse que jamais trabalharia com Woody Allen outra vez, até se resolver seu imbrólio familiar. “Acho que cada um pode ter a opinião que quiser”, rebate o diretor.