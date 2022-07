Sem Bolsonaro e Lula, CNN cancela debate de candidatos à presidência

Quem estava ansioso para ver o debate dos candidatos à Presidência no canal CNN, recebeu a informação, nesta terça-feira (25), que não vai mais ocorrer. Isso porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não confirmaram presença na sabatina.

O debate estava programado para o próximo dia 6 de agosto, mas com o cancelamento, a CNN propôs um acordo com outros veículos para que o debate seja realizado em conjunto.

Em um comunicado enviado ao site Notícias da TV, a CNN alegou que, com a falta de Lula e Bolsonaro, dois dos principais candidatos que estão à frente nas pesquisas, não teria como refletir o cenário atual na política.

"A CNN reforça seu interesse em estimular o amplo debate entre os postulantes à presidência e considera fundamental que eles se comprometam com o comparecimento para prestar informações aos eleitores, tendo como objetivo único o fortalecimento da democracia brasileira", informou.

"Em paralelo, a CNN analisa a possibilidade de formar uma parceria com veículos de comunicação de credibilidade para que o evento seja realizado. As premissas para a definição deste formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado", completaram.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lula e Bolsonaro não confirmam presença. A Globo pode, em 20 anos, suspender pela primeira vez a tradicional conversa com os candidatos no Jornal Nacional.