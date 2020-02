Sem Clayson, time principal do Bahia volta aos treinos

Depois de vencer o Nacional-PAR e garantir vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, o time principal do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor. Nesta sexta-feira (28), os jogadores se reapresentaram e participaram de uma atividade sob o comando do técnico Roger Machado.

Em campo, Roger contou apenas com os reservas. O treinador aproveitou o dia para fazer um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Enquanto isso, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Paraguai ficaram na academia e fisioterapia.

Quem ficou fora do trabalho foi atacante Clayson. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Nacional-PAR reclamando de dor no joelho. O jogador foi poupado do treino e vai ter a situação avaliada pelo departamento médico.

O Bahia vai ter um bom tempo para se preparar para o próximo compromisso. O time principal só volta aos gramados no dia sete de março, quando recebe o Confiança, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

A partida deve marcar a estreia do meia Rodriguinho. Anunciado como a principal contratação do clube na temporada, e recebeu a camisa 10 e estava treinando com o time de aspirantes enquanto o elenco estava no Paraguai. Com a classificação, Rodriguinho também poderá ser inscrito na segunda fase da Sul-Americana.