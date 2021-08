Sem infecção, líder espírita Divaldo Franco passa bem e aguarda retirada de cálculo renal

Internado no Hospital São Rafael, desde a noite de terça-feira (10), por conta de complicações com um cálculo renal, o líder espírita Divaldo Franco, 94 anos, segue no hospital, mas passa bem, de acordo com boletim divulgado pelo Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho.



Divaldo chegou a ocupar um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas recebeu alta na quinta-feira (12). De acordo com o boletim, a infecção urinária já foi controlada e Divaldo será submetido a um procedimento cirúrgico na próxima semana, para retirada de um cálculo renal. A nota ainda agradece o afeto e as orações destinadas ao líder espírita.



Confira a íntegra do boletim



"O Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho informam que o médium e orador espírita Divaldo Franco está bem, desde ontem se encontra no apartamento e, debelada a infecção, prossegue aguardando a programação do procedimento cirúrgico para extração do cálculo renal previsto para terça-feira ou quinta-feira. Reiteramos nossos agradecimentos pelas manifestações de afeto e pelas preces."