Sem tempo, irmão! Febre no WhatsApp, figurinhas são os novos emojis

Se você entendeu o título dessa matéria, já deve estar por dentro da mais nova febre do WhatsApp: as figurinhas (ou stickers). Disponibilizado pelo aplicativo de mensagens instantâneas no final de 2018, o recurso estático ganhou ainda mais adeptos neste ano, após possibilitar a criação de pacotes personalizados.

A função era uma das demandas dos usuários do app e que estava presente no concorrente Telegram há muito mais tempo. Além de colorir as conversas e torná-las mais divertidas, as figurinhas conseguem traduzir em um toque as emoções, sentimentos e reações das pessoas.

“São como um meme, mas vêm em uma nova roupagem. E não necessariamente têm palavras escritas. Só a imagem, desenho ou ilustração já representam aquela expressão, reação ou alguma ideia que temos em mente e queremos falar na conversa”, explica o consultor em marketing Alex Cruz.

Alex Cruz atribui o 'boom das figurinhas' ao ambiente propício aos memes, à praticidade das mesmas e à possibilidade de personalização

(Foto: Lorena Vinturini/Divulgação)

Bem parecidas com os gifs animados - que já foram disponibilizados pelo aplicativo anteriormente - muitas figurinhas se apropriam de cenas icônicas de novelas e séries, personalidades da internet e/ou celebridades. Mas para o especialista em Gestão de Negócio e Marketing, o que realmente conquistou as pessoas foi a possibilidade de personalização. “A participação do consumidor e a personalização são dois fatores recentes no mercado. Quando um recurso envolve isso, gera uma interação e um engajamento entre as pessoas”, completa Cruz.

Arraste para o lado e veja algumas figurinhas que estão fazendo sucesso (Divulgação)

Diferente dos emojis padrão do WhatsApp, é possível criar suas próprias figurinhas. Desta forma, cria-se mais uma identificação, defende o especialista.

Entre os fatores que contribuem para o tal “boom das figurinhas”, Alex cita ainda o fato de tudo acontecer em uma rede social conhecida por viralizar mensagens. De acordo com dados mais atualizados do próprio WhatsApp, a ferramenta tem 1,5 bilhão de usuários ativos - que trocam cerca de 65 bilhões de mensagens diárias.

Viciados em stickers

E, por falar em aumentar a interação no app, a publicitária baiana Camilla Cruz, 29 anos, conta que usa figurinhas em quase toda conversa. “Uso sempre e pra tudo! Não lembro quem eu era antes das figurinhas (risos). Até para falar com os clientes”, revela.

Para ela, a função consegue captar e transmitir exatamente o que ela precisa passar em determinados momentos.

“Quando eu escrevo, nem sempre a pessoa vai entender o que estou sentindo no momento. Mas as figurinhas conseguem me representar”, explica Camilla, que até chegou a usar gifs, mas não como os stickers.

Os amigos de Camilla criaram até figurinhas dela

(Foto: Reprodução)

“Acho que elas representam mais o estado emocional de cada um”, completa. A publicitária pontua que, como muitas das figurinhas são feitas a partir dos memes e de frases que usamos no dia a dia, as pessoas já estão acostumadas.

“Fica mais fácil e prático porque a gente não precisa baixar. Então a comunicação não fica interrompida”, ressalta.

O único problema é que - como as figurinhas são tantas e geralmente ficam salvas em um único local - está ficando cada vez mais difícil de encontrá-las no app. “Queria poder dividir em pastas porque aí faria uma para figurinhas de deboche, outra para romance, outra para flerte...”, brinca Camilla.

Administrador do grupo Figurinhas ComunicaçãoSSA, o também publicitário Leow Lopes, 34, concorda que a praticidade e a economia de tempo contribuem para a “febre” das figurinhas. “É muito mais fácil você mandar figurinhas do que escrever uma frase. E já têm muitas prontas para memes que você gosta. Em vez de copiar e colar uma imagem ou de procurá-la na web e enviá-la na conversa; você já pega a figurinha e manda. Com ela, a pessoa consegue passar o recado mais rápido”, afirma.

Leow Lopes é conhecido pelo 'foco' nos grupos; ele é bem direto: descumpriu as regras? Sai do grupo

(Foto: Reprodução)

No grupo que ele coordena, os participantes mandam mensagens o dia inteiro. Só há duas regras: não pode fugir do tema e nem compartilhar figurinhas preconceituosas. “Humor não precisa ser ofensivo e nem babaca. A ideia é compartilhar figurinhas alegres. Se alguém postar alguma imagem escrota, eu expulso”, garante.

Aplicativos para baixar pacotes e criar suas figurinhas

Top Figurinhas Memes Adesivos (baixe aqui): Gratuito para iOS, esse é um dos melhores para criar figurinhas.

Figurinhas Personalizadas para WhatsApp (baixe aqui): Envie imagens do Android como figurinhas. Para apagar o fundo da foto, use antes o app Apagador de fundos.

10 Stickers Pack for WhatsApp (baixe aqui): Para iPhone e Android, o app disponibiliza pacotes do Telegram

Adesivos para WhatsApp (baixe aqui): Tem stickers para Android.