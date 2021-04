Sem varanda: Roberto Carlos completa 80 anos e pede que fãs fiquem em casa

O cantor Roberto Carlos completa 80 anos nesta segunda-feira (19), mas a data marcante não terá grandes celebrações. Ao contrário do que acontece tradicionalmente todos os anos, o Rei não vai aparecer na varanda de casa no Rio de Janeiro para receber o carinho dos fãs e pede que ninguém vá até sua porta esse ano, por conta da pandemia.

Roberto disse que não sente o peso da idade. "O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho", disse em entrevista a O Dia. "Chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente".

O cantor foi vacinado contra a covid-19 recentemente e diz que está cumprindo com rigor as orientações de distanciamento. ""Eu estarei recebendo esses abraços, esse carinho e todo esse amor à distância, que é como deve ser feito nesse momento. Brindo sempre à saúde, ao amor, à felicidade e às bênçãos do nosso Deus de bondade", disse. "Quero pedir é que levem a sério, que sigam rigorosamente as orientações das autoridades do setor de saúde. Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social o máximo possível e tomem a vacina. Isso com certeza vai ajudar muito a acabar com esse problema".

O Rei disse que se considera um defensor da vacina e agora aguarda o momento de receber a segunda dose. "Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é que realmente pode orientar o povo, o que deve ser feito em relação à vacina, a importância da vacina. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e, agora, estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar. Vacina, sim!".