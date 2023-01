Semop fecha cadastramento de 545 ambulantes para Lavagem do Bonfim

Ainda às 4h desta segunda-feira (9), o portão da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), no bairro da Mata Escura, já estava cheio de ambulantes. Todos à procura do cadastramento que dá o direito a ter um posto de venda de comida ou de bebidas na Lavagem do Bonfim, na próxima quinta-feira (12). No fim do dia, 545 ambulantes foram cadastrados entre baianas, ambulantes de isopor e food trucks.

Quem chegou muito cedo, queria evitar perder a vaga de ambulante na festa. Porém, nem precisava. É que, neste ano, os cadastramentos feitos pela Semop foram ilimitados e todos que chegaram lá das 8h às 17h puderam se cadastrar devidamente. Um alívio para Rafaela Silva, 32 anos, que também chegou às 4h, mas sem o comprovante de residência necessário.

"Não estava com comprovante de residência, precisei esperar meu irmão me mandar. Trabalhei na virada e agora consegui também. Essa época do ano é importante para gente porque não tem emprego, mas temos forma de trabalhar como ambulante", conta ela, que saiu de lá às 9h.

Quem chegou com tudo direitinho, nem precisou chegar tão cedo para sair até antes. Ariane Santos, 40, sempre trabalha como ambulante na festa do Bonfim estava na fila por volta das 6h30 e antes das 9h saiu com o cadastro na mão e o sorriso no rosto.

"A virada de ano foi difícil, o Carnaval sempre é também para conseguir cadastramento. Mas hoje foi tranquilo. Cheguei às 6h30 e antes de 9h já estou saindo. Está cheio, veio muita gente, mas está fluindo bem. Que bom porque a taxa de R$ 35,47 não é barata", fala ela.

O valor das licenças para a Lavagem variou entre R$25,06 para tabuleiro de baiana e R$35,47 para isopor de bebidas. Para os food trucks, pôde chegar até R$451,13 para os caminhões acima de 10 metros de comprimento. Cinco por cento do total de vagas foram reservadas para pessoas com deficiência, que ficaram isentas do pagamento do preço público.