Senado aprova projeto que concede meia-entrada a doadores de sangue

Doadores regulares de sangue estão prestes a ganhar o direito de meia-entrada em eventos de entretenimento. Isso porque a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira (10) um projeto que concede o benefício a quem fez, no mínimo, três doações nos 12 meses anteriores.

O texto altera a Lei da Meia-Entrada, de 2013, para determinar que "também farão jus ao benefício da meia-entrada os doadores regulares de sangue que comprovem, por meio da apresentação de documento oficial de identidade e de carteira de doador emitida por entidade autorizada pelo Poder Público, a realização de um mínimo de três doações em um período de doze meses".

Atualmente, tem direito à meia-entrada estudantes, idosos, pessoas com deficiência (incluindo acompanhantes) e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda.

O autor da proposta, Fabiano Contarato (Rede-ES), argumentou que o Estado precisa incentivar a doação de sangue. Nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e no Paraná a iniciativa já existe.

No limite

Para obter o benefício os cidadãos precisarão chegar perto, ou atingir no caso das mulheres, o limite de doações anuais. Isso porque os homens podem doar sangue quatro vezes por ano, com um intervalo de 60 dias entre as retiradas. Já o espaçamento para o caso das mulheres é de três vezes ao ano, com uma diferença de 90 dias.