Será que Bran vai ocupar o Trono de Ferro?

Domingo (19) é dia do grande finale de Game of Thrones. Mas para quem não consegue segurar a curiosidade, uma série de publicações foram divulgadas no Reddit, contendo spoilers dos prováveis desfechos de Daenerys (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harinton), Tyrion (Peter Dinklage) e Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), além de descrições de cenas que acontecerão no último episódio, incluindo quem vive e quem morre.

O mesmo usuário, denominado Cgmcnama, publicou na semana passada os spoilers do episódio cinco, e suas cenas estavam corretas: tudo aconteceu de acordo com suas publicações. No entanto, na tentativa de evitar vazamentos concretos, a HBO pode ter gravado finais diferentes para certos personagens.

Segundo Cgmcnama, Daenerys e ela vai morrer no final pelas mãos de Jon Snow. Os Imaculados irão para Essos, onde continuarão libertando as pessoas à sua maneira, e Drogon levará o cadáver de sua rainha para longe de todos.

De acordo com a postagem, Tyrion Lannister é quem convence Jon a matar Daenerys. Tarefa não muito difícil depois que ela incendeia toda a cidade de King’s Landing, exterminando milhares de inocentes, mesmo após o exército ter se rendido de Cersei. O que significa que a família Stark nunca estará protegida, já que ameaça o governo Targaryen.

Tyrion não se sentará no Trono de Ferro. Ainda de acordo com o usuário do Reddit, Dany irá aprisioná-lo, e ele deve ir a julgamento. O que não está totalmente claro é se ele vive ou morre. Na melhor das hipóteses, ele vai ocupar o conselho real, segundo um dos finais planejados.

Aproveite para assistir o trailer da HBO para o finale:



Sendo assim, Bran Stark é quem protagoniza o outro final, e Tyrion acabará servindo em seu conselho real, o que acaba com as teorias de que Sansa (Sophie Turner) se tornaria a senhora de Westeros. Há também a possibilidade de que os dois finais sejam combinados. Tyrion poderia ser julgado por sua traição e ser libertado, quando então seria eleito a ocupar o conselho do recém-coroado Bran Stark, dos Sete Reinos.