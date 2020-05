Será que Rita Lee vai aparecer?

Os 40 anos do álbum Rita Lee vão ser comemorados num bate-papo que será transmitido pelo perfil oficial da artista no Instagram, nesta quinta (07), a partir das 19h30. Esta é a primeira transmissão ao vivo do perfil da cantora e quem vai mediar a conversa é o jornalista Guilherme Samora, que afirmou em suas redes que talvez ela dê um pulinho na live para “dar o ar da graça”.

Com Rita será melhor, mas se ela resolver não aparecer, vale a conversa sobre o disco lançado em 1980 e que marcou um novo momento na carreira da cantora, pós-Mutantes e Tutti-Frutti, transformando-a numa das artistas mais populares do país: o repertório do trabalho reúne clássicos como Lança Perfume, Baila Comigo, Nem Luxo, Nem Lixo, Shangrilá, Bem-me-Quer e Ôrra Meu.

Quase todas as composições, assim como boa parte do trabalho da artista, são assinadas por Rita e Roberto de Carvalho, seu eterno parceiro na vida e na música.

A atriz Mel Lisboa - que fez uma elogiada interpretação de Rita Lee num musical que estreou em 2014 -, o jornalista Pedro Bial, a eterna chacrete Rita Cadillac e o cantor Ronnie Von são os convidados da live.

Durante a quarentena, Rita Lee, que vive em um sítio, frequentemente tem postado conteúdos aderindo ao movimento #FiqueEmCasa. Num dos vídeos, enquanto passa álcool gel nas mãos, vestindo uma coroa de flores na cabeça, ela diz: “Eu sou o vírus do amor e não vou deixar passa o vírus do horror a ninguém”. Tomara que ela apareça pra gente comemorar e matar saudades.