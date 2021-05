Sérgio Araújo enaltece elenco após título: 'Histórico para Alagoinhas'

Ele comandou o Atlético de Alagoinhas em somente seis partidas, o suficiente para levantar o troféu mais importante da história do clube. O técnico Sérgio Araújo foi contratado pelo Carcará em abril e comandou a equipe até a final, premiada com o título diante do Bahia de Feira, após o 3x2 na Arena Cajueiro neste domingo (23).

Em entrevista pós-conquista, o treinador enalteceu o grupo de jogadores pelo troféu inédito. "A gente que assume um compromisso desse sempre pensa na possibilidade de título. Vale ressaltar o empenho do elenco, o grupo estava focado nessa conquista. A gente tem um time de muita qualidade, que conseguiu se superar naquele momento mais difícil. É uma conquista histórica para Alagoinhas e espero que o pessoal de lá aproveite muito esse título", celebrou o treinador.

Sérgio Araújo chegou ao Atlético no dia 8 de abril, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, além das semifinais e final. Foi o terceiro técnico do Carcará no Campeonato Baiano, após substituir Zé Carijé. Antes disso, Estevam Soares iniciou a disputa e ficou à frente do time até o início de março.

Com a medalha no peito e o primeiro título no futebol profissional, Sérgio relembrou a própria carreira. "Eu sou oriundo da base, onde conquistei praticamente tudo, até título mundial. Mas faltava um título no profissional. Bati na porta em 2019, na segunda divisão (do Baiano), e hoje a gente é agraciado com o título estadual. É um momento importante na nossa carreira, mas por enquanto a gente vai aproveitar a conquista, tirar esse momento de alegria pra comemorar com o grupo", disse. Ele era o treinador do Olimpia em 2019, derrotado pelo Doce Mel na decisão da segunda divisão estadual.



