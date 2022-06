Sérgio Hondjakoff pede perdão do pai após ameaça de morte: 'está bolado comigo'

Na última semana, Sérgio Hondjakoff acabou se envolvendo na maior polêmica após realizar ameaça de morte ao próprio pai. O momento, que chegou a ser compartilhado nas redes sociais, gerou diversos comentários negativos e preocupantes dos internautas.

O ator, que ficou conhecido por sua participação em malhação, enviou um vídeo para o programa "A Tarde É Sua", da Rede TV, explicando que estava enfrentando momentos difíceis.

Através do vídeo, Sérgio pediu desculpa para todos os seus amigos e principalmente ao seu pai. "Andei preocupado com coisas polêmicas, de ameaça, internação", iniciou.

"Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstêmio de substâncias. Quero agradecer a preocupação de todos vocês comigo, pedir perdão principalmente ao meu pai, que está muito bolado comigo", continuou.

Além das desculpas, Sérgio aproveitou o momento para agradecer aos famosos que chegaram a entrar em contato oferecendo algum tipo de ajuda.

"Também queria agradecer a Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso, e Rafael Ilha, a gente bateu um papo super maneiro, ele me aturou no momento que eu estava mal, teve paciência comigo, me apresentou o Sandro [Barros], que é um cara que me ajudou bastante, supergeneroso, muito maneiro mesmo. E obrigado", finalizou.