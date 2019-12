Sérgio Rabinovitz ganha biografia em comemoração aos 40 anos de carreira

O ano de 2020 será marcado pelas quatro décadas de carreira do artista plástico baiano Sérgio Rabinovitz. Para celebrar a marca, sua biografia será lançada nesta terça (17), às 19h, na Paulo Darzé Galeria. Escrito pelo poeta Claudius Portugal, o livro é bilíngue, custa R$ 100, tem 255 páginas e sai pela P55 Edição.

A biografia mistura a arte e vida do artista plástico, abordando desde a influência dos seus avós, imigrantes da Bessarábia, região no leste europeu, dos pais músicos e dos lugares em que viveu, como Nova York e aqui mesmo na Bahia. “Eu faço uma tradução do que é a obra dele, o estilo, as temáticas e a forma de pintar”, explica Claudius Portugal.

O livro traz ainda 150 imagens que reproduzem os 40 anos do trabalho de Sérgio Rabinovitz e declarações de personalidades como Belchior, Carybé e Mário Cravo Jr. sobre o artista plástico.

Livro começa a ser vendido nesta terça (17)

“Eu chamo esse tipo de biografia de reportagem plástica. O leitor vai folhear como se fosse um grande álbum de pinturas e desenhos. A gente mistura obras de 30 anos atrás com as de agora. Isso mostra que o trabalho dele tem uma unicidade, que elas em si trazem a assinatura dele”, afirma Claudius.

O autor e Rabinovitz são amigos desde a adolescência e já fizeram outros trabalhos juntos. “Isso me ajudou muito na escrita. Só precisei sentar cinco tardes com ele para entender como foi o período que ele viveu em Nova York, basicamente”, diz.

Além do lançamento do livro, a Paulo Darzé Galeria vai sediar uma exposição de Sérgio Rabinovitz com algumas pinturas que estão presentes no livro e outras que são trabalhos mais recentes do artista.

Serviço

O quê: Lançamento da biografia de Sérgio Rabinovitz

Onde: Paulo Darzé Galeria (Rua Dr. Chrysippo de Aguiar, 8 - Vitória).

Quando: Hoje (17), às 19h.

Entrada gratuita

*Com a orientação da editora Ana Cristina Pereira.