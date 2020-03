Série brasileira do Cartoon Network, Irmão do Jorel estreia na TV Cultura

A primeira temporada de uma premiada série brasileira de animação, inédita na TV aberta, está prestes a estrear na TV Cultura. É Irmão do Jorel, criada pelo quadrinista e ator Juliano Enrico e exibida originalmente no canal de TV paga Cartoon Network.

A série tem como protagonista o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores presa nos anos 80. Com a ajuda da família e de sua melhor amiga, Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida num ritmo alucinante. Sem diferenciar fantasia e realidade, ele sempre descobre uma maneira absurda de sair da sombra de seu irmão celebridade. E seu verdadeiro nome é sempre um mistério insolúvel para todos.

Com um traço limpo e bem desenhado, o desenho já está há cinco anos no ar na TV paga e se tornou um dos líderes de audiência do Cartoon Network. A produção baseia-se na infância do autor, Juliano Enrico, que também já dirigiu o programa de humor Choque de Cultura.

Os 26 episódios da série vão ao ar a partir deste segunda-feira (30) e serão exibidos sempre às 18h45, de segunda a sexta-feira. A série está concorrendo ao Emmy International na categoria de Melhor Série de Animação. O resultado será divulgado nesta terça-feira (31), nos canais de mídia social @iemmys.

Além de Irmão do Jorel, mais três produções brasileiras concorrem ao Emmy Kids: Malhação (TV Globo), The Voice Kids (TV Globo) e o documentário Nosso Sangue, Nosso Corpo (Fox). Ao total, 28 indicados concorrem a sete prêmios.

O lançamento da série na TV Cultura marca um período de estreias diversas na emissora, que, ao longo dos próximos dias e semanas, trará outras novidades para entreter e informar a população brasileira que está em quarentena devido ao avanço do coronavírus.