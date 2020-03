Série D: times baianos conhecem rivais na remodelada competição

A Série D divulgou nesta quarta-feira (4) a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, que chega remodelada em 2020. A fórmula de disputa foi alterada para garantir um calendário maior para as equipes. O torneio, antes disputado em 16 datas, terá 26. Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Vitória da Conquista são os representantes baianos.

A quarta e última divisão nacional começará no dia 2 de maio com uma fase preliminar entre oito times das oito federações piores ranqueadas na CBF, o que até o ano passado não acontecia. Eles disputarão um mata-mata, e os quatro classificados se juntarão a outros 60.

O trio baiano entra direto na fase de grupos, que terá início no dia 23 de maio. Mais uma novidade: serão oito grupos com oito times cada - antes eram 17 chaves com quatro agremiações. Após 14 rodadas, com turno e returno, os quatro melhores de cada grupo classificam para a segunda fase, que terá 32 times. A partir de então começa o mata-mata.

Como quatro times conquistarão vaga na Série C 2021, o acesso será definido nas quartas de final, em outubro. O campeão será conhecido no dia 22 de novembro.

Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas ficaram no mesmo grupo, o A6 (veja abaixo). Terão pela frente adversários de Minas Gerais, Distrito Federal e Tocantins. A estreia do Bahia de Feira será contra o Tupynambás, em Juiz de Fora (MG). O Atlético inicia a caminhada contra o Gama, em Alagoinhas.

Já o Vitória da Conquista caiu na chave do tradicional ABC, maior campeão estadual do país com 55 títulos potiguares e rebaixado da Série C em 2019. O Bode, que está no grupo A4, só terá rivais nordestinos e viajará para Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Estreia contra o Coruripe, em casa.

Os grupos: A1: Atlético Acreano-AC, Galvez-AC, Rio Branco-AC, Fast-AM, Bragantino-PA, Independente-PA, Vilhenense-RO e Vencedor do Jogo 1 (Nacional-AM ou Ji-Paraná-RO) A2: Santos-AP, Juventude Samas-MA, Moto Club-MA, Luverdense-MT, Altos-PI, River-PI, São Raimundo-RR e Vencedor do Jogo 2 (Baré-RR ou Ypiranga-AP) A3: Floresta-CE, Guarany de Sobral-CE, Atlético Cajazeiras-PB, Campinense-PB, Afogados da Ingazeira-PE, Salgueiro-PE, América-RN e Globo-RN A4: Vitória da Conquista, Itabaiana-SE, Freipaulistano-SE, Coruripe-AL, Jaciobá-AL, Central-PE, ABC-RN e Potiguar-RN A5: Vitória-ES, Crac-GO, Goiânia-GO, Goianésia-GO, Águia Negra-MS, Operário-MT, União-MT e Vencedor do Jogo 3 (Real Noroeste-ES ou Aquidauanense-MS) A6: Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Patrocinense-MG, Palmas-TO, Gama-DF, Tupynambás-MG, Caldense-MG e Vencedor do Jogo 4 (Tocantinópolis-TO ou Brasiliense-DF) A7: Cascavel-PR, Toledo-PR, Nacional-PR, Bangu-RJ, Portuguesa-RJ, Cabofriense-RJ, Ferroviária-SP e Mirassol-SP A8: Caxias-RS, Pelotas-RS, São Luiz-RS, Joinville-SC, Marcílio Dias-SC, Tubarão-SC, Novorizontino-SP e São Caetano-SP





DATAS DA SÉRIE D 2020:

Fase preliminar: 2 de maio a 10 de maio

Fase de grupos: 23 de maio a 22 de agosto

Segunda fase (início do mata-mata): 29 de agosto e 12 de setembro

Oitavas de final: 19 de setembro e 26 de setembro

Quartas de final (acesso): 2 de outubro e 17 de outubro

Semifinais: 24 de outubro e 1 de novembro

Final: 8 de novembro e 22 de novembro