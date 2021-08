Série de lives discute temas tabus relacionados à violência de gênero

Acontece nesta terça-feira (10), às 19h30, o primeiro encontro do Ciclo Vermelho, série de lives que debaterá diversas violências de gênero. Sob o comando da contadora de histórias Danielle Andrade, o projeto dá seguimento às discussões levantadas pelo recém-lançado livro Inventário

Vermelho - Histórias de Mulheres e Contos de Tradição, organizado por Danielle. A transmissão será pelo instagram @historiasdedanielleandrade

Em quatro encontros, o Ciclo Vermelho contará com a participação de profissionais experientes em questões relacionadas a gênero, para discutir temas ainda tabus para a sociedade. Marília Moreira, jornalista e coordenadora do PenhaS, projeto de enfrentamento à violência do Instituto AzMina, é a convidada da primeira live, de tema Denunciar para combater a violência contra as mulheres.

“Quando lançamos Inventário Vermelho, entramos em contato de forma muito profunda com

várias questões que não permitem que quebremos o ciclo da violência, como vergonha e culpa por sofrer violência, silenciamento, falta de compreensão sobre porque é importante denunciar. O Ciclo Vermelho é uma forma de continuar o debate sobre temas que perpassam o livro e alcançar cada vez mais mulheres que precisam de acolhimento”, diz Danielle .

Inventário Vermelho - Histórias de Mulheres e Contos de Tradição reúne trocas de cartas entre 27 contadoras de histórias e pesquisadoras da tradição, com o objetivo de curar as dores de mulheres vítimas de violências. A obra está à venda no site www.inventariovermelho.com.br

por R$ 50 (o valor inclui frete para todo o Brasil).

Serviço: Ciclo Vermelho: Denunciar para combater a violência contra as mulheres | Terça (10), às 19h30 | Com Danielle Andrade e Marília Moreira | no Instagram @historiasdedanielleandrade