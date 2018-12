Sertanejo domina lista brasileira de mais ouvidos no streaming

Dos dez artistas mais ouvidos do Brasil em 2018, oito são de sertanejo ou funk, segundo o Spotify. Na liderança, aparece a dupla Zé Neto & Cristiano, seguida pelos também sertanejos Jorge & Matheus. A funkeira Anitta completa o pódio. A lista da Deezer, também divulgada nesta terça (4), não é muito diferente. O pódio tem Zé Neto & Cristiano na frente, seguido por Anitta e Marília Mendonça.

Entre as músicas mais ouvidas no Spotify, a liderança é de"Propaganda", de Jorge & Matheus, seguida por "Vai Malandra", hit lançado no fim do ano passado por Anitta com MC Zaac, Maejor, Tropikillaz e DJ Yuri. O terceiro lugar é de "Ao Vivo e a Cores", de Matheus & Kauan, que também tem participação de Anitta. Na Deezer estão as mesmas duas primeiras, mas o terceiro lugar ficou com "Apelido Carinhoso", de Gusttavo Lima.

Contando todo o mundo, Drake recuperou a coroa no Spotify. Depois de ser o mais ouvido no streaming em 2015 e 2016, ele voltou a repetir o feito puxado por "Scorpion", álbum que lançou em 2018. O canadense chegou a 8,2 bilhões de streams nessa temporada. O disco, por sinal, foi o mais ouvido do ano. A música mais executada pelos usuários do Spotify? "God's plan", do rapper, que sozinha amealhou 1 bilhão de streams. Na Deezer, o artista global de 2018 foi J. Balvin.

Drake é tri (Foto: Divulgação)

A mulher mais ouvida no Spotify foi a cantora pop Ariana Grande, com 48 milhões de ouvintes mensais e mais de 3 bilhões de streams. Esse ano, ela lançou o disco "Sweetener" e fez muito sucesso recentemente com o single "Thank You, Next".

Veja a lista do Spotify

Artistas com mais streams no Brasil

1º) Zé Neto & Cristiano

2º) Jorge & Mateus

3º) Anitta

4º) Matheus & Kauan

5º) Marília Mendonça

Músicas com mais streams no Brasil



1º) Jorge & Mateus - Propaganda - Ao Vivo

2º) Anitta Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz, DJ Yuri Martins - Vai malandra

3º) Matheus & Kauan, Anitta - Ao Vivo E A Cores

4º) MC Kevinho, Simone & Simaria - Ta Tum Tum

5º) Gusttavo Lima - Apelido Carinhoso



Álbuns com mais streams no Brasil



1º) Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) - Deluxe - Zé Neto & Cristiano

2º) Terra Sem CEP (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

3º) Intensamente Hoje! - Matheus & Kauan

4º) O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

5º) Ao Vivo em São Paulo / SP - Gustavo Mioto



Artistas com mais streams no mundo



1º) Drake

2º) Post Malone

3º) XXXTENTACION

4º) J Balvin

5º) Ed Sheeran



Artistas mulheres com mais streams no mundo



1º) Ariana Grande

2º) Dua Lipa

3º) Cardi B

4º) Taylor Swift

5º) Camila Cabello



Músicas com mais streams no mundo



1º) Drake - God's Plan

2º) XXXTENTACION - SAD!

3º) Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

4º) Post Malone - Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

5º) Drake - In My Feelings

Álbuns com mais streams no mundo



1º) Scorpion - Drake

2º) beerbongs & bentleys - Post Malone

3º) ? - XXXTENTACION

4º) Dua Lipa - Dua Lipa

5º) ÷ - Ed Sheeran



Grupos com mais streams no mundo



1º) Imagine Dragons

2º) BTS

3º) Maroon 5

4º) Migos

5º) Coldplay



Playlists com mais streams no mundo



1º) Today's Top Hits

2º) RapCaviar

3º) ¡Viva Latino!

4º) Baila Reggaeton

5º) Songs to Sing in the Car



Gêneros que mais cresceram no Spotify em 2018



1º) EMO Rap

2º) Lo-fi Beats

3º) Deep Talent Show

4º) Ringtone

5º) Brega Funk



Podcasts exclusivos com mais streams no Spotify



1º) Fest & Flauschig

2º) The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

3º) Dissect

4º) Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith

5º) TALK-O-MAT



Gêneros de podcasts com mais streams no Spotify



1º) Crime and Mystery

2º) Comedy

3º) News & Politics

4º) Health

5º) Arts

Veja a lista da Deezer

Top 10 brasileiro de artistas 2018

Zé Neto & Cristiano Anitta Marília Mendonça Jorge & Mateus Wesley Safadão Matheus & Kauan Henrique & Juliano Ferrugem Gusttavo Lima Mc Kevinho

Top 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2018

"Propaganda" (Jorge & Mateus) "Vai Malandra" (Anitta) "Apelido Carinhoso" (Gusttavo Lima) "Amor da sua Cama" (Felipe Araújo) "Coladinha em Mim" (Gustavo Mioto) "Ao Vivo e a Cores" (Matheus & Kauan) "Anti-Amor" (Gustavo Mioto) "Amor de Verdade" (MC Kekel) "Romance com Safadeza" (Wesley Safadão) "Ausência" (Marília Mendonça)

Top 10 de artistas globais em 2018