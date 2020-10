Serviço de mesário vale como atividade extracurricular para universitários

Estudantes universitários que pretendem ser mesários voluntários tem a oportunidade de utilizar essa contribuição como atividade extracurricular, requisito importante para a formação universitária. Na eleição 2020, os estudantes podem ter acesso a este benefício fazendo sua inscrição no projeto Mesário Voluntário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).



O programa conta com universidades e faculdades conveniadas e oferece até 60 horas de atividades complementares como contrapartida. “A quantidade de horas que podem ser recebidas, por turno de eleição, depende da instituição”, explica a presidente da Comissão de Mesários do TRE-BA, Maria do Socorro Gouveia. De acordo com a servidora, o processo de renovação do convênio acontece após o vencimento do contrato, quando o tribunal entra em contato com a instituição para saber se tem interesse em renovar.



Para a presidente da Comissão de Mesários, a participação dos universitários como membros de mesa receptora de votos é de grande importância “Para a Justiça Eleitoral, porque dá a oportunidade aos cidadãos de exercerem sua cidadania, de forma voluntária, e por ter como participantes do pleito eleitoral pessoas com um nível elevado de conhecimento, de compreensão para exercer um trabalho tão importante neste evento democrático. Para os universitários, pela oportunidade de estarem prestando um serviço tão relevante para a nação, pelo benefício das horas extras curriculares e por estarem participando como fiscais do processo eleitoral, garantindo a lisura do pleito”. A relação das faculdades conveniadas pode ser conferida com o TRE da Bahia.



Benefícios

Este ano, o processo de convocação e treinamento se tornou mais prático. O estudante universitário Pedro Luís Chrysostomo de Oliveira, que já vai para sua segunda eleição como mesário no Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, onde vota e atua na mesa receptora, recebeu a convocação pelo WhatsApp.



Além disso, em razão da pandemia da Covid-19, o treinamento será realizado preferencialmente pela modalidade à distância (Ead). A capacitação acontece no Portal de Educação a Distância do TSE, e pelo aplicativo Mesários, da Justiça Eleitoral, que pode ser baixado a nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. “Muito mais prático com a feitura do aplicativo dos mesários onde você tem um tutorial muito mais explicativo e interativo para você fazer as atividades e conseguir retirar o certificado no final do curso”, avaliou Pedro.



O mesário também tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado e de treinamento, sem perder o salário. As folgas devem ser negociadas com o empregador da época da prestação do trabalho como mesário. O serviço prestado não é remunerado, contudo o mesário receberá auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$40.



Além dos benefícios já citados, o mesário também conta com algumas vantagens. Em caso de empate em concurso público, por exemplo, o mesário pode ter vantagem, se o edital previr esse critério. E se ele estiver na universidade, pode validar o serviço como horas complementares, a depender do convênio/acordo firmado entre o TRE com as faculdades e universidades.



Como ser um mesário?

Acesse a página de inscrição;

Ou faça seu cadastro pelo aplicativo E-Título;

Ou entre em contato com o cartório eleitoral em que está inscrito como eleitor.