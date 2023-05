Sesab mantém monitoramento de casos de covid após fim da emergência

A Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia continuará monitorando os casos ativos e novos casos de covid-19 mesmo com o fim da emergência sanitária da pandemia declarada nesta sexta (5), pela Organização Mundial de Saúde. A Vigilância continua em alerta para a covid-19, assim como para os demais vírus respiratórios.

A diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, explica que todas as medidas que já vinham sendo adotadas para redução da circulação do vírus devem ser mantidas como uso de máscaras pelas pessoas com sintomas gripais e lavagem de mãos.

“Importante lembrar que a covid-19 é uma das causas evitáveis de morbi-mortalidade. Para isso temos um grande recurso que é a vacinação, por isso é essencial que o esquema vacinal esteja completo e que as doses de reforço sejam tomadas”, alerta Márcia São Pedro.

O último boletim epidemiológico da covid-19 aponta que na Semana Epidemiológica 17 (de 23/04/2023 até 29/04/2023) foram registrados 780 casos da doença (+4,1% em relação a SE anterior), uma média de 286 casos ativos (+4,9% em relação a SE anterior) e 18 óbitos foram notificados.