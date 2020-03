Sete assaltantes são mortos durante ataque a bancos na Serra Gaúcha

Uma tentativa de ataque a dois bancos na cidade de Paraí, na Serra Gaúcha, terminou com a morte de sete assaltantes na madrugada desta sexta-feira (6). A troca de tiros entre a quadrilha e a Brigada Militar (BM) ocorreu por volta das 2h.

Segundo informações da Record TV RS, os PMs se anteciparam à ação dos criminosos, que já haviam instalado explosivos em agências do Banco do Brasil e do Sicredi, preparando a detonação.

Antes do tiroteio, foram feitos disparos de advertência, seguidos de ordem de rendição. O alerta, no entanto, teria sido ignorado, o que provocou a troca de tiros.

Três assaltantes foram mortos dentro da agência do Sicredi e os outros quatro morreram na rua.

Um Chevrolet Agile vermelho, com placas de Porto Alegre (RS), foi usado na ação e estava com as portas abertas no momento do ataque aos bancos.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para desativar os explosivos que foram deixados nas agências.

Operação Angico

A iniciativa da BM faz parte da Operação Angico, que tem como objetivo a prevenção de crimes de roubo e furto a estabelecimentos bancários, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. A modalidade de crime é também conhecida como "Novo Cangaço".

Ainda de acordo com a BM, a ofensiva seguirá ativa nos próximos meses e ocorrerá baseada em três pilares: o primeiro deles é o de fiscalizar o furto e roubo de explosivos; a segunda diz respeito a operações focadas em prisões de criminosos e a terceira é a utilização do efetivo especializado com suporte de inteligência policial.