Seu Jorge e Alexandre Pires voltam com a turnê Irmãos

Após uma primeira temporada de sucesso, com ingressos esgotados em diferentes cidades do Brasil e de Portugal, Alexandre Pires e Seu Jorge voltam a Salvador para mais uma apresentação da turnê Irmãos, neste domingo (28), na Concha Acústica do TCA. Os artistas estiveram na capital baiana em 2022 com esse que foi eleito o Melhor Show do ano pelo Prêmio Multishow.

A ideia da turnê surgiu de uma live conjunta que os cantores realizaram durante a pandemia. Sucesso absoluto, o registro da transmissão soma, atualmente, quase 20 milhões de visualizações no YouTube. Com o arrefecimento da covid 19 por causa da vacinação e o retorno das atividades presenciais em todo o país, decidiram se reencontrar com o público numa turnê afetiva.

No show, que conta com mais de duas horas de duração, Seu Jorge e Alexandre Pires resgatam um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, assim como sucessos do samba, do pagode e de outros grandes nomes da música brasileira. As canções são, ainda, alternadas com um bate-papo descontraído e alegre entre os dois e a plateia.

Serviço - Domingo (28), às 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: a partir de R$ 120 a R$ 260, à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves e no Sympla. Assinantes do Clube CORREiO têm 40% de desconto