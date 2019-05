Sheron Menezzes chora após cachorro destruir presente do filho

A atriz Sharon Menezzes não segurou o choro e compartilhou com os seguidores um momento de tristeza por conta de um episódio que aconteceu em sua casa. O cachorro da atriz destruiu o primeiro trabalho manual que o filho dela, Benjamin, fez em homenagem ao Dia das Mães.

Ela chorou muito ao recontar que estava distraída dando banho em Benjamin, que tem 1 ano e meio, quando o cachorro avançou no trabalho do garoto.

“Gente estou arrasada. Primeiro estou feliz porque recebi o primeiro presente de Dia das Mães, primeiro trabalhinho da creche. Estava toda emocionada, fiz foto e tudo. Daí fui botar Benji no banho para dormir, meu cachorro pegou e rasgou tudo”, explicou.

As colasgens foram arrancadas pelo cão. “Ele arrancou as mãozinhas e as fotos. Meu primeiro trabalhinho… Ai, gente! Eu queria mostrar para vocês. Estou chorando porque estava tão feliz e emocionada com isso. Primeiro trabalhinho e ele rasgou”.

Mais calma, ela fez outro vídeo depois "perdoando" o cão. “Estou triste, mas amo meu cachorro, tá? Só para deixar claro”, explicou. “Sou esse tipo de mãe que se emociona. Passei muita vergonha? Choro mesmo. Sou emotiva e vivo intensamente.”