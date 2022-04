Shopping apostam em brindes e sorteios para as compras do Dia das Mães

Dia das Mães é sempre aquela correria para garantir uma lembrancinha para quem nos criou, seja mãe de sangue, de coração, avós, madrinhas ou outras mulheres especiais. Para dar uma forcinha nessa missão, alguns shoppings de Salvador estão com promoções especiais e brindes.

No Salvador Shopping, nas compras a partir de R$ 600, tanto em lojas físicas quanto na plataforma Salvador Shopping Online, você ganha uma joia em formato de coração feita em prata 925 com banho de ródio da joalheria brasileira Monte Carlo (um brinde por CPF). Além disso, você ganha um Número da Sorte para concorrer a ingressos exclusivos para um show feito pela cantora Ivete Sangalo no centro de compras. A apresentação será no dia 22 de abril e terá serviço all inclusive. As troças pela joia podem ser feitas no posto montado na Praça Central - Piso L1.



Já no Salvador Norte Shopping, clientes que realizarem R$ 300 em compras terão direito a um par de brincos de cristal da marca Swarovski. A campanha acontece no período de 28/04 e 08/05. São válidas notas fiscais a partir de R$ 10, contemplando uma troca por CPF. O cadastramento das notas poderá ser feito no Balcão de Trocas, no Piso L2, próximo à Renner.

Salvador Norte Shopping dará brincos de cristal para as mães (Foto: Divulgação)

O Shopping Bela Vista também aposta em um conjunto para deixar sua mãe ainda mais elegante. A cada R$ 200 em notas fiscais de compras realizadas de 15 de abril a 15 de maio, o cliente paga mais R$ 10 e terá direito a um conjunto de brincos e colar em semijoia em parceria com a loja Comparatto. São quatro opções de cores de pedras: azul, vermelha, rosa e prata. A ação seguirá até o dia 15 de maio ou enquanto durarem os estoques.

São quatro cores de colares no Shopping Bela Vista (Foto: Divulgação)

Sua mãe não curte muito joias? Sem problema. Quem fizer as compras no Shopping Barra também terá a chance de dar um presentão para as mamães. A cada R$ 400 em compras, os clientes ganharão um cupom para concorrer a 20 vales-compras de R$ 10 mil cada. Para concorrer, basta cadastrar as notas fiscais no canal online da promoção, e receber um cupom. Aos domingos, as compras realizadas valem o dobro de cupons.

Se sua mãe for alucinada por viajar, a dica é ir no Shopping Paralela, que vai sortear 12 finais de semana em um resort com tudo pago na Costa de Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A mamãe vencedora poderá levar outro adulto e duas crianças de até 11 anos para a estadia no complexo hoteleiro. Para participar do sorteio, basta juntar R$ 300 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas físicas, quiosques e no Paralela Online https://www.shoppingparalela.com.br, que você ganhará um cupom.

Quem, além de R$ 300 em compras ainda doar 1kg de alimento não perecível, ganhará cupons em dobro. As doações serão destinadas ao Hospital Martagão Gesteira. O balcão de trocas das notas fiscais está localizado no Piso L2, próximo à loja N’black. Os nomes sorteados serão divulgados no site e nas redes sociais do Shopping Paralela.

Se sua mãe é ligada em tecnologia, a dica é fazer as compras no Shopping Center Lapa. O centro comercial vai sortear nada menos que 10 iPhones 11. A cada R$ 150 em compras no shopping, o cliente ganha um número da sorte para concorrer. O sorteio acontecerá no dia 26 de maio.

Celulares iPhone 11 serão sorteados para 10 mães no Center Lapa (Foto; Divulgação)

Uma opção para quem não curte sorteios, é ir ao Shopping da Bahia, que vai ofertar prêmios instantâneos com uma promoção no formato de raspadinha da sorte. São mais de 10 mil itens, entre produtos Natura e ingressos de cinema, para conhecer a nova sala IMAX. Para ganhar uma raspadinha, basta acumular R$ 250 em notas fiscais no shopping. Clientes do programa de relacionamento SDB Premium têm vantagem: o valor das notas de compras vale o dobro. As compras realizadas no SDB Online, e-commerce do Shopping da Bahia, também participam da ação.

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia vai dar um pingente Rommanel em formato de coração/cadeado para todos os clientes que acumularem R$ 300 em compras, nas lojas participantes da promoção. Basta cadastrar as notas fiscais no endereço https://parqueshoppingba.com.br/promocoes/. As compras feitas de segunda a quarta-feira terão os valores dobrados, ou seja, R$ 150 passará a valer R$ 300, mesmo que o cadastro tenha sido feito em outro dia da semana. Após concluir o cadastro on-line, o cliente pode se dirigir ao Posto de Trocas da promoção, localizado no piso L2, ao lado da loja Vilas Festas, para fazer a retirada do brinde. O posto funciona no mesmo horário do shopping. A promoção é limitada a um brinde por cliente e o controle é realizado pelo CPF do participante.

Pingente do Parque Shopping Bahia (Foto: Divulgação)

Praticidade

No Shopping Itaigara, para facilitar a escolha do presente perfeito, será montada uma mostra com ambientes decorados que simulam os aposentos de uma casa, cada um destinado a um estilo de mãe. Os locais contarão com opções variadas de presentes.

Por sua vez, o Shopping Paseo também pensou em dar uma mãozinha a quem está na dúvida na hora de escolher o presente e vai montar uma vitrine virtual com inúmeras opções de presentes, com imagens e preços dos produtos. Além disso, o empreendimento disponibiliza um canal direto aos restaurantes para as reservas e pedidos de delivery.