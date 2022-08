Shopping Cajazeiras organiza Feira para Adoção de Pets

Com o tema “Um amor de verdade não se compra, se encontra”, o Shopping Cajazeiras, em parceria com a ONG Célula Mãe e com apoio da rádio Nova Cajazeiras FM, está promovendo um evento exclusivo para quem deseja fazer a adoção de cães e gatos.

Programado para acontecer das 10h às 15h do próximo sábado (27), a Feira será um espaço de informação para guarda responsável e vermifugação gratuita para os 50 primeiros pets que comparecem no local.



Em nota, o Shopping Cajazeiras afirma que sempre está apoiando os movimentos sociais e as causas de fundamental importância para sociedade e considera que a Feira é uma dessas iniciativas.

O estabelecimento ainda afirma que a feira é uma maneira de garantir ações voltadas para a população de Cajazeiras e região, reforçando o compromisso com seu entorno.

A Feira acontece em parceria com a ONG Célula Mãe, Organização Não Governamental é do bairro e funciona há 20 anos e visa agir na raiz do abandono de animais, tentando construir uma sociedade repleto de amor, esperança e cuidado com todos os seres vivos.