Shopping da Bahia lança complexo com residências e prédio comercial

Salvador vai receber seu primeiro complexo multiuso até 2025. O anúncio foi feito ontem (18), pela empresa de administração de shoppings e responsável pelo projeto do novo empreendimento, a Aliansce Sonae, durante evento na Casa Conceito, no Centro.

O espaço, que integra diversos serviços como bancos, prédios empresariais, lojas e até edifícios residenciais em uma área totalmente integrada, será construído ao redor do Shopping da Bahia.

A entrega da construção ocorrerá no mesmo período em que o centro comercial completará 50 anos de atuação na Capital Baiana. Entre as novidades que vão marcar o novo conceito, está a expansão do shopping em 10 mil metros quadrados, com novas garagens e espaço interno modernizado.

"Esse é o conceito que chamamos de Master Plus, com empreendimentos ao redor do shopping, como um bairro sustentável, em que você consiga fazer suas atividades do dia a dia sem a utilização do carro", detalha Mário Oliveira, diretor de expansão e desenvolvimento da Aliansce.

No complexo, o destaque será o Residencial Cinquentenário, um prédio de 50 andares, 850 áreas comerciais e um mirante no último andar. Ou seja, além de abrigar cerca de 1200 moradores, ainda promete sediar os eventos mais badalados de Salvador. Para isso, a Aliansce contará com a parceria das construtoras Jotage, Cian, Santa Helena e Leão Engenharia.

"Estamos com os quatro incorporadores mais bem sucedidos da cidade, então isso tem tudo para dar certo, junto com o shopping que vai ser, de novo, a melhor plataforma de Lifestyle da Bahia", destaca o CEO da Aliansce, Rafael Sales.

Ao todo, o complexo terá 150 mil metros quadrados de construção, com cinco torres - uma residencial e uma corporativa. Tudo interligado com o shopping, mas também com entradas independentes.