Shopping da Bahia recebe atração infantil com torre medieval e piscina de bolas

O mundo da fantasia chegou a Salvador. Com direito a uma torre medieval guardada por um dragão, o Shopping da Bahia recebe até o dia 31 de maio, na Praça Newton Rique, a atração “Torre do Dragão”. O espaço oferece às crianças uma torre com farol, kids play, tobogã, piscina de bolinhas e mesa de pintura.

Para brincar na piscina de bolinhas, a criança precisa ter no mínimo quatro anos. Já no kids play e na torre com farol, podem brincar crianças com até 12 anos. Para aqueles com menos de quatro anos, o acompanhamento de um responsável é indispensável.

O regulamento completo estará disponível no local. A Torre do Dragão fica instalada no Shopping da Bahia até o dia 31 de maio, no 2º piso. Os ingressos são R$40 por 30 minutos de brincadeiras na atração.