Shows de Taylor Swift no Brasil são adiados para 2021

Os shows da cantora Taylor Swift no Brasil, que aconteceriam em julho em São Paulo, foram adiados para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus.

A própria cantora publicou comunicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (17) confirmando o adiamento de datas da Lover Fest Tour, sua próxima turnê, baseada no disco Lover, lançado no ano passado.

“Os shows dos Estados Unidos e do Brasil serão reagendados para 2021, e as datas serão anunciadas mais tarde. Os ingressos serão válidos para os novos shows sem necessidade que os consumidores façam nada”, diz Taylor no texto.

"Estou muito triste que não poderei ver vocês em shows esse ano, mas sei que essa é a decisão certa. Por favor, por favor, fiquem seguros e saudáveis. Verei vocês no palco assim que puder, mas agora o que é importante é se comprometer com a quarentena, pelo bem de todos nós", acrescentou.

Já era esperado que os shows não fossem mais acontecer, por conta da covid-19. Os shows de Taylor na Europa, que seriam em junho e julho, já começaram a ser desmarcados na última semana.

No Brasil, os shows seriam nos dias 18 e 19 de julho, no Allianz Parque.