Silvia Abravanel: 'Rebeca vai substituir Silvio Santos, com certeza'

Rebeca Abravanel, Silvio Santos e Silvia Abravanel

(Divulgação/SBT/Reprodução/Rede TV!)

No comando do programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT, Silvia Abravanel, segunda filha do apresentador e empresário Silvio Santos, surpreendeu ao revelar que a irmã Rebeca, a quinta filha, é o nome interno do clã Abravanel indicado para substituir o pai na TV.

"Rebeca está aí para substituir Silvio Santos. Eu sou infantil, né? Não poderia substituir Silvio Santos. Rebeca vai no caminho dele e vai substitui-lo, com certeza", revelou em entrevista ao colunista Amaury Jr. no programa que foi ao ar na noite desta sexta-feira (31), às 00h30, na Rede TV!.

No comando do Roda a Roda, Rebeca tem sido muito bem avaliada na emissora. Após mais de um ano à frente do "Roda a Roda", ela não só conseguiu se firmar como apresentadora, como seu game-show é vice-líder isolado no Ibope da Grande São Paulo.

(Reprodução/SBT) (Reprodução/SBT)

No fim de 2018, Patrícia Abravanel afirmou ao blog de Amaury Jr.que a irmã, Rebeca, foi "uma surpresa" na família, agora que está no comando de um programa de TV: "A Rebeca está super bem. Ela não estava a fim de nada direito. Ela é muito acadêmica, tem dois mestrados. Mas para trabalhar mesmo ela nunca se encaixou em nada. Estava meio à toa", disse.