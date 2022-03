Simm oferece mais de 100 vagas de emprego em Salvador; salários de quase R$ 5 mil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 111 vagas de emprego para esta segunda-feira (28), em Salvador. Do total, 47 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS

Inspetor de aluno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com área administrativa.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com área administrativa em secretaria.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Empacotador (vagas exclusivas para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Lauro de Freitas, Imbui e Brotas

Salário: a combinar+ benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.212,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário: a combinar + benefícios

40 vagas

Repositor de hortifruti

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas

Repositor de mercearia

Ensino médio completo, seis meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário.

Salário: a combinar + benefícios

5 vagas

Mecânico de caminhão III

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar, desejável curso na área.

Salário: R$2.056,53 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de lavanderia

Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com lavagem de roupa em geral.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Passador de roupa

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Recepcionista (estágio)

Ensino superior incompleto Administração (estar cursando a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, requisito imprescindível: conhecimento em Pacote Office. vaga zoneada para moradores do bairro de Brotas e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Cumim

Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Costureira moda praia

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência com moda praia, modinha, fitness, jeans, saber manusear máquinas industriais

reta, overloque, elastiqueira e galoneira.

Salário: a combinar + benefícios

15 vagas

Cortador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência com moda praia, modinha, fitness, jeans e experiência com corte manual e infestado.

Salário: a combinar + benefícios

15 vagas

Auxiliar de moleiro de veículo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: a combinar+ benefícios

1 vaga

Analista de sistemas

Ensino superior completo - Analista de Sistemas, três meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, Repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados.

Salário: R$4.739,00 + benefícios

1 vaga

Recuperador externo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência em cobranças e negociações, CNH A, moto própria e disponibilidade para viajar.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Torneiro repuxador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

8 vagas

Auxiliar de torneiro repuxador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

8 vagas