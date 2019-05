Simone, da dupla com Simaria, explica briga com Maiara e Maraisa

Simone, da dupla com Simaria, falou sobre a briga com as colegas sertanejas Maiara e Maraisa. A confusão se iniciou em abril deste ano, quando as coleguinhas foram nomeadas como as novas embaixadoras da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

A novidade não deixou Maraisa satisfeita. Ela usou o Twitter para criticar a escolha. "Não é mais embaixador! Agora é Simone e Simaria! Alguém avisa", dizia uma mensagem. Em outra, Maraisa escreveu: "Miga nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um! Gusttavo Lima".

Com a repercussão, Maraisa apagou as mensagens, mas elas já tinham se propagado. Simone falou do caso em entrevista à rádio O Dia.

"Foi uma surpresa pra gente a Maraisa ter feito aquele comentário. Depois a Maiara me ligou pedindo desculpas pela irmã, e depois a outra (Maraisa) também me ligou se explicando e dizendo que na verdade o problema dela não era com a gente, mas com o dono do evento, que tinha prometido o título (de embaixadoras) pra elas e acabou passando pra gente", disse a cantora. "Enfim, não sei de nada, se prometeu ou se não prometeu. Só quero dizer que isso não procede. Eu sou muito tranquila, muito da paz e do amor e acho que a gente tem que se unir", concluiu Simone.

Já houve vários representantes oficiais do rodeio, o maior da América Latina. Gusttavo Lima foi o último antes das irmãs. Já receberam a indicação também Zezé di Camargo & Luciano (2016), Henrique & Juliano (2015), Cristiano Araújo (2014), Chitãozinho e Xororó e Bruno & Marrone (2013), Fernando & Sorocaba (2012), Jorge & Mateus (2011) e Luan Santana (2010).