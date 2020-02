Simony abandona transmissão de Carnaval da RedeTV!: 'Me senti um nada'

A cantora Simony abandonou a transmissão de Carnaval da RedeTV! na madrugada desta terça-feira (25). Segundo o Uol, ela ficou incomodada por não conseguir falar, sentindo que era cortada a todo mundo. Ela eixou os "Bastidores do Carnaval" e o link ao vivo ficou em aberto.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Eu não achei que estava acrescentando muito, não estava conseguindo falar, então resolvi voltar para a minha casa", explicou ao colunista Fefito, do Uol. "Me senti um nada na transmissão."

No dia 22, Simony passou por um episódio de assédio no programa, quando Dudu Camargo apalpou os seios dela. Mesmo com tudo que aconteceu, contudo, ela diz que não tem mágoas pela experiência na RedeTV!.

"Vejo tudo mais pelo lado positivo", diz. "Eu amo o Nelson Rubens, foi ótimo dividir o estúdio com ele. Queria muito ter dividido com o Léo (Dias) também. Já a Flávia Noronha eu não sei se tem algo contra mim, nunca fiz nada contra ela", explica.

Não está claro se Simony volta à transmissão nesta terça-feira, para cobertura do Carnaval do Rio.